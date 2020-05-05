Игровой ПК ASUS ROG Strix GT35 получил 10-ядерный Core i9-10900KF

Компания ASUS пополнила ассортимент десктопных ПК моделью ROG Strix GT35, которая предназначена для самых требовательных геймеров. Новинка характеризуется черным корпусом с прозрачной боковой панелью и подсветкой ASUS Aura, десятиядерным процессором Intel Core i9-10900KF, материнской платой ASUS ROG Strix Z490 Series, системой жидкостного охлаждения, 64 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 1 ТБ и жёстким диском с интерфейсом SATA на 2 ТБ, топовой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, модулем Wi-Fi 6 и сетевым контроллером 2.5GbE. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.