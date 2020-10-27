Игровой ПК Corsair Origin PC Chronos получил 3D-карту GeForce RTX 3090

Компания Corsair пополнила ассортимент игровых десктопов обновленной моделью Origin PC Chronos, который работает под управлением Windows 10 Home или Windows 10 Professional. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 394:279:178 мм, версиями с сетчатой боковой панелью и с закалённым стеклом, чипами AMD и Intel вплоть до 16-ядерного процессора Ryzen 9 3950X и 10-ядерного Core i9-10900K, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090 с 24 ГБ памяти в топовой версии, до трех твердотельных накопителей до 8 ТБ, блоком питания Corsair SFX на 750 Вт, портами USB Type-A и USB Type-C, а также 3,5-мм разъемом. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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