Игровой ПК Corsair Vengeance i7200 оценен в $4900

Компания Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 нового поколения, который будет стоить 4900 долларов. Новинка характеризуется 16-поточным 8-ядерным процессором Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S с частотой от 3,5 ГГц до 4,8 ГГц, 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, двумя твердотельными модулями M.2 NVMe по 2 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090, модулями Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0, контроллером 2.5G Ethernet, корпусом с размерами 452:230:466 мм, блоком питания на 1000 Вт с сертификацией 80 Plus Gold, портами USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также ОС Windows 10 Pro.