Игровой ПК HP Pavilion Gaming Desktop получил Intel Core i7-9700

Компания HP представила настольный компьютер Pavilion Gaming Desktop (TG01-0185t), который ориентирован на геймеров. Новинка оснащается корпусом с размерами 307:337:155 мм, восьмиядерным процессором Intel Core i7-9700 с частотой до 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, жёстким диском на 2 ТБ, твердотельным модулем PCIe NVMe M.2 ёмкостью 256 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 ГБ памяти GDDR6, интерфейсами DVI-D, HDMI и DisplayPort, гигабитным сетевым контроллером, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, аудиокодеком формата 5.1, четырьмя портами USB 3.1 Gen 1, четырьмя USB 2.0 и однимUSB 3.1 Gen 1 Type-C, а также ОС Windows 10 Home.