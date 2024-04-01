Игровой ПК Lenovo Cobalt Co-45 оценен в 560 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ПК моделью Cobalt Co-45, которая оценена в Китае от 560 долларов. Новинку оснастили 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12400F с тактовой частотой до 4,4 ГГц, 18 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache L3 и 7,5 МБ кэш-памяти L2, графическим адаптером NVIDIA GeForce 1660Ti c 6 ГБ памяти и системой охлаждения с четырьмя тепловыми трубками, системной платой MS-H610M 666 с поддержкой чипов Intel 12-го и 13-го поколений, предустановленной операционной системой Windows 11, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, твердотельным накопителем NVME Super E980 вместимостью 512 ГБ PCIe 3.0, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и 500-Вт блоком питания Cougar XTC500.

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