Игровой ПК Lenovo Legion Blade 9000K 2023 оценен в $4100

Компания Lenovo дала старт китайским продажам игровых настольных ПК Legion Blade 9000K 2023 и Blade 7000K 2023, которые могут похвастаться чипами Intel Core тринадцатого поколения. Legion Blade 9000K 2023 оснастили процессорами вплоть до Core i9-13900K, видеокартой Lenovo RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ. Этот ПК обойдется в 4100 долларов.

Legion Blade 9000K 2023 с Core i7-13700K (F) и RTX 3080 обойдется в 2200 долларов, а вариант с графикой RTX 4080 будет выпущен в следующем месяце. Наконец, Legion Blade 7000K 2023 с чипом i5-13600K и графическими адаптерами RTX 3060 Ti или RTX 3070 оценены в 1275 и 1375 долларов соответственно.
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