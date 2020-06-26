Игровой QLED-монитор Samsung Odyssey G7 оценен в 48 тысяч рублей

Компания Samsung выпустила в России игровой QLED-монитор Odyssey , который оценен в 48 тысяч рублей. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой панелью с радиусом кривизны 1000 мм (1000R), углами обзора 178 градусов, разрешением 2560:1440 пикселей, пиковой яркостью 600 кд/м2, поддержкой стандарта HDR600, статической контрастностью 2500:1, 95% охватом цветового пространства DCI и 125% охватом палитры sRGB, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, Flicker Free, режима сохранения зрения Eye Saver Mode, подсветкой Quantum Dot Color, интерфейсами Display Port 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0, 3,5-мм разъемом для наушников и настраиваемой RGB-подсветкой в месте крепления подставки к экрану.

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