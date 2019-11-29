Игровой комплект от Razer

Razer представила игровой комплект периферии, в которую входят игровая клавиатура, мышь, гарнитура и коврик для мыши. Все устройства поставляются большой единой коробке. Стоимость комплекта начинается от 9000 рублей.

В комплект входит игровая клавиатура Cynosa Chroma. Мембранная клавиатура изготовлена из пластика с подсветкой RGB. Проводная игровая мышь DeathAdder Essential является популярной среди геймеров.

Игровой коврик Goliathus Mobile Stealth Edition он очень тонкий, изготовлен из высококачественной ткани для максимальной мобильности. И в дополнении гарнитура Kraken X Lite для длительных сессий в любимых играх.