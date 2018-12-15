Игровой контроллер-держатель Razer Raiju Mobile теперь доступен для заказа

Мобильный контроллер Razju Raiju для телефонов Android, анонсированный в октябре вместе с Razer Phone 2, теперь доступен для заказа за 150 долларов.

Манипулятор оснащён набором игровых органов управления — джойстиками, курками и кнопками. Допускается работа с сотовыми аппаратами под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow и выше.

Держатель позволяет устанавливать большинство телефонов на подставку, которая может поворачиваться на 60 градусов.. Для подключения может использоваться беспроводная связь Bluetooth или проводное соединение через интерфейс USB Type-C. Заряда аккумулятора хватит до 23 часов игры. В розничных магазинах Razju Raiju появится уже в начале следующего года.