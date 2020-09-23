Игровой мини-ПК Adata XPG Gaia получил Core i9-9980HK

Компания Adata пополнила ассортимент малогабаритных ПК моделью XPG Gaia, которая получила корпус объемом пять литров. Новинку оснастили восьмиядерным чипом Intel Core i9-9980HK с разгоном до 5,0 ГГц в топовой конфигурации, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, SSD-накопителем XPG SX8200 Pro, возможностью установить дискретный графический адаптер длиной до 202 мм, интерфейсами Thunderbolt 3, USB 3.1, HDMI 2.0a, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также блоком питания мощностью 500 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum. Компьютер уже продается в США и Японии, но цена источником не приводится.