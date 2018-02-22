Игровой монитор AOC AG352UCG6 Black Edition получил 35 -дюймовый экран

Состоялся анонс нового игрового монитора AOC AG352UCG6 Black Edition. Модель оснастили 35 -дюймовым экраном с разрешением 3440*1440 пикселей. Яркость устройства составляет 300 кд/м2, а контрастность — 2500:1. В наличии изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц, что пригодится для очень динамичных игр. Углы обзора изображения достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали. Предусмотрен специальный держатель для гарнитуры. Монитор поставляется с подставкой, которая регулирует углы наклона дисплея. О старте продаж и стоимости новинки AOC AG352UCG6 Black Edition пока не сообщается.