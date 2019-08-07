Игровой монитор ASUS ROG Strix XG438Q оценен в 1100 фунтов стерлингов

Компания ASUS объявила цену игрового монитора ROG Strix XG438Q, который был анонсирован еще в начале года. Аппарат оценен в 1100 фунтов стерлингов в Великобритании, а в США и Европе он, скорее всего, будет стоить 1000 долларов и евро, соответственно. Продажи должны начаться до конца августа.

Напомним, что новинка характеризуется 43-дюймовой VA-панелью с разрешением 4K UHD, 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, сертификатом DisplayHDR 600, поддержкой FreeSync 2 HDR с кадровой частотой до 120 Гц, пультом ДУ, антибликовым покрытием, стереодинамиками мощностью 10 Вт, фирменной подсветкой Aura, тремя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и тремя портами USB 3.0.