Игровой монитор ASUS VG248QG получил поддержку FreeSync

Компания ASUS представила игровой монитор VG248QG, который построен на основе 24-дюймовой TN-матрицы. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080, временем отклика пикселя 1 мс, частотой обновления 144 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов соответственно, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, яркостью 350 кд/м2, динамической контрастностью 100000000:1, поддержкой технологии FreeSync, интерфейсами HDMI v1.4, DisplayPort 1.2 и Dual-link DVI-D, 2-ваттными стереофоническими динамиками, а также фирменным набором средств ASUS GamePlus. К сожалению, цена монитора пока не сообщается.