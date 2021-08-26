Игровой монитор Acer Nitro XV272S с частотой 165 Гц уже в России

Компания Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272S.

Монитор Nitro XV272S оформлен в темных тонах и обладает строгим и стильным внешним видом. Лаконичный дизайн без излишеств позволяет легко вписать монитор в любой интерьер, а небольшие красные вставки придают элегантность и напоминают об игровой направленности девайса. Экран имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, что облегчает создание мультимониторных конфигураций, а наличие VESA крепления позволяет разместить монитор на стене и существенно сэкономить место на столе. Комплектная подставка имеет небольшие габариты и поддерживает изменение угла наклона от -5° до -25°, регулировку высоты, поворот в вертикальной плоскости и портретный режим. Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и выход на наушники. Этого достаточно для подключения к нескольким источникам сигнала одновременно.

Nitro XV272S соответствует цветовому пространству sRGB на 99%, что обеспечивает правильную цветопередачу без искажений, а наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокий уровень яркости (до 400 нит) и контрастности. Вкупе с поддержкой технологии Black Boost достигается отличная глубина черного цвета и появляется возможность регулировки уровня затемнения. При этом скорость отклика составляет всего 0,5 мс при разгоне и позволяет добиться моментальной реакции на каждое действие игрока, что дает серьезное преимущество в многопользовательских играх, где счет идет на миллисекунды. Высокая частота обновления до 165 Гц и поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует количество кадров в секунду с частотой обновления, обеспечивает плавное изображение без разрывов и шлейфов даже в самых динамичных сценах и при резкой смене ракурса. Завершает картину FullHD разрешение монитора, которое обеспечивает необходимую для комфортной игры плотность пикселей и снижает нагрузку на систему, позволяя добиться более высокого уровня FPS при меньшей нагрузке на видеокарту.

Для снижения усталости глаз предусмотрены фирменные технологии: Acer BlueLightShield (снижает свечение синего спектра цвета), Flickerless (уменьшает мерцание подсветки) и Low Dimming (снижает яркость подсветки при недостаточном внешнем освещении). Они обеспечивают максимально комфортный и безопасный для зрения игровой процесс, позволяя без вреда для здоровья находиться перед экраном монитора большее время. А технология Comfyview, которая устраняет блики, позволяет устанавливать монитор в любом месте, не боясь попадания прямых солнечных лучей или света от других источников. Завершает картину утилита Acer Display Widget и фирменный джойстик, которые делают процесс настройки монитора намного более простым и удобным. Приложение открывает доступ ко всем функциям для управления монитором. С ее помощью можно переключить режимы, произвести быструю настройку изображения под определенную задачу, выбрать источник сигнала и т.д.

Acer Nitro XV272S уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена - 27 990 рублей.