Игровой монитор Acer Nitro XV272U KF оценен в $1100

Компания Acer представила монитор Nitro XV272U KF, который предназначен для самых требовательных геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с тонкими рамками, разрешением 1440p, кадровой частотой 300 Гц, временем отклика 0,5 мс, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, сертификацией DisplayHDR 600, что говорит о высоком уровне максимальной яркости, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, предустановленной программой Acer Vision Care 3.0 для управления подсветкой LightSense и регулируемой подставкой. Монитор появится в продаже в следующем месяце по цене в 1100 долларов.