Игровой монитор Acer Predator X38P оценен в 180 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам геймерского монитора Predator X38P, который получил 37,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:1600 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 144 Гц (175 Гц в разгоне), пиковой яркостью 750 кд/м2, радиусом изгиба 2300 мм, временем отклика 0,3 мс, гибко регулируемой подставкой, фирменной технологией Predator GameView для быстрого переключения между режимами, функцией Acer Ultra-Low Blue Light для меньшего влияния излучения в синей части спектра света, технологией Flicker-less, двумя 7-Вт динамиками, концентратор с четырьмя разъёмами USB 3.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4. Цена монитора составляет 179 990 рублей.