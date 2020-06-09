Игровой монитор Acer Predator X38P оценен в 180 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам геймерского монитора Predator X38P, который получил 37,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:1600 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 144 Гц (175 Гц в разгоне), пиковой яркостью 750 кд/м2, радиусом изгиба 2300 мм, временем отклика 0,3 мс, гибко регулируемой подставкой, фирменной технологией Predator GameView для быстрого переключения между режимами, функцией Acer Ultra-Low Blue Light для меньшего влияния излучения в синей части спектра света, технологией Flicker-less, двумя 7-Вт динамиками, концентратор с четырьмя разъёмами USB 3.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4. Цена монитора составляет 179 990 рублей.

Комментарии и отзывы Acer Predator X38P
Обзоры:
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камеройОбзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камерой
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 240 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 240 Гц и NVIDIA G-Sync
Новости:
Представлен игровой монитор MSI Optix PAG272QR2

Компания MSI представила игровой монитор Optix PAG272QR2, который получил 27-дюймовую IPS-панель разрешен...
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300

Современные телевизоры с 4К экранами получают все большую популярность благодаря высочайшему качеству кар...
AOC CU34P2A готовится к релизу

На рынке очень много различных ноутбуков, созданных специально для работы в офисе или для корпоративного ...
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Xiaomi создала арт-проект совместно с Ан...
Xiaomi создала арт-проект совместно с АнКомпания Xiaomi представляет совместный проект с мировой звездой стрит-арта, художником Андреем Бергером....
В TikTok появилась функция «Семейные нас...
В TikTok появилась функция «Семейные насTikTok делает очередной шаг к обеспечению безопасного пользовательского опыта, представляя функцию «Семей...
Разработчик игр 2K готовит переиздание M...
Разработчик игр 2K готовит переиздание MСерия Mafia является одной из популярнейших франшиз компании 2K. Считается, что первая и вторая часть игр...
Беспроводная колонка cо встроенной Qi-за...
Беспроводная колонка cо встроенной Qi-заКитайская компания Xiaomi представила беспроводную колонку Wireless Charge Bluetooth Speaker со встроенно...
Смартфон Redmi Note 10 5G полностью расс...
Смартфон Redmi Note 10 5G полностью рассКитайский регулятор TENAA раскрыл характеристики и дизайн смартфона Redmi Note 10 5G, который еще не был ...
AirPods следующего поколения оснастят да...
AirPods следующего поколения оснастят даБлагодаря поддержке множества функций в умных часах Apple Watch, компания Apple планирует добавить некото...
Thermaltake Tower 100 корпус поддержкой ...
Thermaltake Tower 100 корпус поддержкой Корпус Thermaltake Tower 100 является уменьшенной версией корпуса Tower 900 Full Tower. Новинка имеет огр...
Стартовали продажи защищённого смартфона...
Стартовали продажи защищённого смартфона Сегодня в продажу поступил защищённый смартфон Ulefone Armor 7E по сниженной цене в 200 долларов, позже...
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный ...
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный Относительно недавно в России начал продаваться бюджетный смартфон с большим дисплеем на 6,22 дюйма Lenov...
Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite 4G буд...
Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite 4G будВ сети появилась новая порция подробностей о доступной версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold, ко...
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный вид...
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию флагманскую модель автомобильного видеорегистратора с ра...
Samsung выпускает память EUV DRAM основа...
Samsung выпускает память EUV DRAM основаSamsung объявила об успешной поставке 1 миллиона модулей памяти DRAM, изготовленных по новой технологии у...
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофономОбзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor