Игровой монитор Acer Predator XN3 имеет частоту обновления 240 Гц

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator XN3, которая ориентирована на геймеров. Новинка характеризуется 25-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали 170 градусов и 160 градусов, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, яркостью 400 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 1000:1 и 100 000 000:1, поддержкой NVIDIA G-Sync для более плавной игры, стереофоническими динамиками, концентратором USB 3.0, а также разъемами DP 1.2 и HDMI 1.4. Цена монитора составит 670 долларов.