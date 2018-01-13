Игровой монитор Alienware AW3418HW получил вогнутый дисплей размером в 34 дюйма

2018-01-13, Автор - Татьяна Шмелева; [111]
Компания Alienware представила на выставке электроники CES 2018 игровой монитор AW3418HW. Модель получила вогнутый 34-дюймовый экран с разрешением 2560 * 1080 пикселей. Яркость составляет 300 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Имеется технология NVIDIA G-Sync, гарантирующую плавную передачу видеопотока без задержек и традиционные функции, призванные защитить зрение пользователя. Частота обновления достигает 160 Гц. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 1.4, DP 1.2, концентратор USB 3.0 и 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Стоимость новинки Alienware AW3418HW составит около 1200 долларов США.


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