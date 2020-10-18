Игровой монитор Asus PG32UQX с 32-дюймовым дисплеем 4K 144 Гц

Компания ASUS случайно засветила в сети новый игровой монитор ROG Swift PG32UQX с его характеристиками.

Согласно утечкам, монитор оснащен 32-дюймовой светодиодной панелью Mini LED с разрешением 4K и высокой частотой обновления 144 Гц. Время отклика игрового монитора составляет 4 мс. Он также поддерживает новые возможности подключения игровых консолей следующего поколения, такие как Xbox Series X, Series S и PlayStation 5.

Монитор также поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Монитор Asus PG32UQX первым получил сертификат VESA DisplayHDR 1400 с 1152 зональной светодиодной подсветкой MINI. Он также имеет широкую цветовую гамму, охватывающую> 90% DCI-P3, а также 10-битную глубину цвета и поддержку HDR. На задней панели монитора расположен логотип ROG RGB с поддержкой Aura Sync. Но вот сколько стоит монитор по сей день пока что неизвестно.