Игровой монитор Dell S2721HGF оценен в $280

Компания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов двумя 27-дюймовыми моделями: Dell S2721HGF и Dell S2721DGF. Они оценены в 280 долларов за версию с разрешением 1080p и частотой обновление 144 Гц, а также 570 долларов за модель с 1440p/165Гц. Первый монитор оснащается изогнутой VA-панелью со временем отклика 4 мс (GTG), а второй – IPS-матрицей со временем отклика 1 мс. Отметим также совместимость с технологией G-Sync (у обоих) и FreeSync Premium в случае с младшей моделью и FreeSync Premium Pro в старшей.

Dell S2721DGF получил два интерфейса HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, USB 3.0 downstream, USB 3.0 upstream, 3,5-мм разъем для наушников и аудиоразъём. Dell S2721DGF оснастите HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и 3,5-мм разъемом для наушников. Старшая модель выйдет в продажу 28 июля, а S2721HGF – только 21 августа.

Комментарии и отзывы Dell S2721HGF
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