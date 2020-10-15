Игровой монитор Gigabyte M27Q оснащен переключателем KVM

Компания Gigabyte представила новый игровой монитор M27Q с переключателем KVM. Функция KVM позволяет управлять подключенными устройствами, используя один набор клавиатуры и мыши.

Монитор предлагает 27 дюймовую SS IPS панель с частотой обновления 170 Гц и временем отклика 0,5 мс. Модель поддерживает технологию AMD FreeSync Premium. Разрешение экрана составляет 2560 x 1440 пикселей.

Gigabyte M27Q предлагает эргономичный дизайн с регулировкой наклона и высоты. Для установки на стену есть крепление VESA 100 на 100 мм. На задней панели есть разъем Display Port 1.2, два порта HDMI 2.0, два разъема USB 3.0 и один USB Type-C.

Стоимость игрового монитора Gigabyte M27Q не объявлена.

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