Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получил порт HDMI 2.1

Компании Eve пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Spectrum QHD 240Hz и Spectrum 4K 144Hz, которые появятся в продаже в четвёртом квартале 2020 года. Новинки характеризуются новыми портами HDMI 2.1, 27-дюймовыми панелями от LG с пиковой яркостью 750 кд/м2, поддержкой технологий FreeSync Premium Pro и G-Sync Compatible, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой DisplayPort Alternate Mode, USB-C 3.2, тремя USB 3.1 USB-B и 3,5-мм разъёмом для наушников. Первая модель имеет разрешение 2560:1440 пикселей и кадровую частоту до 240 Гц, вторая – разрешение 3840:2160 пикселей и кадровую частоту до 144 Гц. Их цена составляет 530 и 630 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Spectrum QHD 240Hz
Обзоры:
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15
Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеемОбзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеем
Новости:
EK Water Blocks выпустила фитинги для труб СЖО EK-Quantum Torque 6-Pack STC

EK Water Blocks объявила о выпуске новых фитингов компании. Комплект фитингов получил название Torque. Ко...
Лучшая доступная СЖО. Deepcool GAMMAXX L120

Выбор системы жидкостного охлаждения — довольно интересный, но сложный процесс. Далеко не все геймеры мог...
EKWB представила водоблок для материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula

EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus XII Formula D-RGB специально разработана для материнской платы...
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройствОбзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройств
Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Лучший детский планшет. MonsterPad 2
Лучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&TouchЛучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&Touch
Обзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 SuperОбзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 Super
Bitspower выпустила новые 120 мм вентиля...
Bitspower выпустила новые 120 мм вентиляBitspower пополняет ассортимент компонентов для охлаждения вашего компьютера. Новая серия вентиляторов Bi...
Смартфон Oppo Ace 2 позирует на рендерах...
Смартфон Oppo Ace 2 позирует на рендерахАвторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился качественными изображениями смартфона Oppo Ace 2, который дол...
В российскую продажу поступил музыкальны...
В российскую продажу поступил музыкальныСегодня стартовали российские продажи кнопочного телефона Nokia 5310, который обойдётся покупателям в 399...
Audio-Technica выпустила Bluetooth-наушн...
Audio-Technica выпустила Bluetooth-наушнНа замену проводным наушникам пришли Bluetooth-наушники, за ними будущее. Компания Audio-Technica выпусти...
ASUS показала ноутбук на AMD Ryzen 4000...
ASUS показала ноутбук на AMD Ryzen 4000Некоторое время назад компания AMD официально представила свой новый мобильный процессор AMD Ryzen 4000, ...
Флагман Xiaomi Mi 10 Lite получил поддер...
Флагман Xiaomi Mi 10 Lite получил поддерКитайская компания Xiaomi провела онлайн-презентацию, где представила смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с поддер...
K-Quantum Momentum ROG Zenith II Extreme...
K-Quantum Momentum ROG Zenith II ExtremeНовый водоблок HEDT для сокета AMD sTRX4 специально разработан и спроектирован для материнской платы ASUS...
Huawei FreeBuds 3i с шумоподавлением...
Huawei FreeBuds 3i с шумоподавлениемНекоторое время назад пользователи удивлялись тому, что компания Apple в свои довольно компактные наушник...
Realme 6i получит 48 МП камеру и батарею...
Realme 6i получит 48 МП камеру и батареюRealme собирается пополнить семейство смартфонов Realme 6 третьим участником 17 марта под названием Realm...
Смартфон OnePlus 8 засветился в базе дан...
Смартфон OnePlus 8 засветился в базе данВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились данные о смартфоне OnePlus 8, который должны п...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не в...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не вСерия смартфонов Samsung Galaxy S20 значительно превосходит своих предшественников практически во всех ас...
Обзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартф...
Обзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартфНе так давно в модельной линейке BQ появился новый смартфон с интегрированной в экран фронтальной камерой...
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6
Обзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушники
Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПКОбзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor