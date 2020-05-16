Игровой монитор Spectrum QHD 240Hz получил порт HDMI 2.1

Компании Eve пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Spectrum QHD 240Hz и Spectrum 4K 144Hz, которые появятся в продаже в четвёртом квартале 2020 года. Новинки характеризуются новыми портами HDMI 2.1, 27-дюймовыми панелями от LG с пиковой яркостью 750 кд/м2, поддержкой технологий FreeSync Premium Pro и G-Sync Compatible, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой DisplayPort Alternate Mode, USB-C 3.2, тремя USB 3.1 USB-B и 3,5-мм разъёмом для наушников. Первая модель имеет разрешение 2560:1440 пикселей и кадровую частоту до 240 Гц, вторая – разрешение 3840:2160 пикселей и кадровую частоту до 144 Гц. Их цена составляет 530 и 630 долларов соответственно.