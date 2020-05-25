Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 появился в продаже

Компания ViewSonic выпустила в продажу геймерский монитор Elite XG270, который оценен в 485 долларов. Новинка оснащается 27-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс, разрешением 1920:1080 пикселей, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB и поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync Premium для более плавной игры.

Также стала доступна для покупки модель Elite XG270QG с IPS Nano Color-панелью, временем отклика 1 мс, 98% охватом палитры DCI-P3, поддержкой синхронизации NVIDIA G-Sync, частотой обновления до 165 Гц и разрешением 2560:1440 пикселей. Цена этого монитора составляет 600 долларов.
Комментарии и отзывы ViewSonic Elite XG270
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