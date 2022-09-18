Игровой неттоп Intel NUC 12 Serpent Canyon оценен в $1700

Компания Intel пополнила ассортимент мини-ПК NUC 12 первой моделью семейства Serpent Canyon, которая получила 2,5-литровый корпус с размерами 230:180:60 мм. Новинку также оснастили дискретной видеокартой Arc A770M с 16 ГБ памяти, 14-ядерным чипом Core i7-12700H платформы Alder Lake с тактовой частотой до 4,7 ГГц, интерфейсом HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 2.0 и двумя Thunderbolt 4, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, до трёх твердотельных накопителей М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 х4 или PCIe 3.0 x4 до 8 ТБ, сетевым контроллером 2.5G Ethernet, поддержкой Wi-Fi 6E (2,4, 5 и 6 ГГц) и шестью портами USB 3.2 Type-A. Цена конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на SSD составит 1700 долларов, а с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ – 1945 долларов.

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