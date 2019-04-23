Компания ASUS в совместном проекте с командой из BMW представила новый игровой ноутбук ASUS ROG Strix III.

Данный ноутбук включает в себя процессор Intel Core 9-го поколения с графическим процессором NVIDIA RTX 2070, и 15,6-дюймовым экраном на 240 Гц с разрешением 1080p. Компании представляют собой более простую альтернативу тонкой линейке ASUS Zephyrus, с большим акцентом на разгон и приятные для геймеров светодиоды.

Этот ноутбук имеет полупрозрачный корпус, поэтому вы сможете увидеть вентиляторы в действии. ASUS говорит, что новый ноутбук ASUS ROG Strix III будет доступен во втором квартале этого года.