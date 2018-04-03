Игровой ноутбук Acer Nitro 5 получил 6-ядерный процессор Coffee Lake-H

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков обновлённой моделью Nitro 5, построенных на процессорах Core i7 и Core i7+ восьмого поколения (архитектура Coffee Lake-H). В начальной конфигурации новинка оснащается Full HD-экраном, шестиядерным процессором Intel Core i5-8300H, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050, 8 ГБ оперативной памяти и жестким диском на 1 ТБ. Цена этой версии составляет 749 долларов. На сто долларов дороже конфигурация с графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 TI и SSD на 256 ГБ. Продажи ноутбука стартуют в мае этого года.

Позже выйдет модификация с процессорами до Intel Core i7+ и памятью Intel Optane, 32 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на накопителе NVMe с интерфейсом PCIe, интерфейсами HDMI 2.0, USB Type-C и гигабитным Ethernet.