Игровой ноутбук Acer Nitro 7 вышел в России

Компания Acer дала старт российским продажам игрового ноутбука Acer Nitro 7, который доступен по цене от 69 990 рублей. Новинка оснащается тонким металлическим корпусом массой 2,5 кг и толщиной 19,9 мм, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 нит, 72% охватом цветового пространства NTSC, частотой обновления 144 Гц и 3 мс временем отклика, процессорами до Intel Core i7 девятого поколения, графикой NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, двумя твердотельными накопителями PCIe Gen 3x4 NVMe в RAID 0 и жестким диском до 2 ТБ, сетевой картой Killer Ethernet E2500 и системой охлаждения Acer CoolBoost.