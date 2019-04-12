Компания Acer представила новый компактный игровой ноутбук Acer Predator Helios 700.

Он оснащен новым процессором от Intel 9-го поколения, а также графическим процессором NVIDIA RTX 2080. Что является, достаточным для получения высокой частоты кадров на 17,3-дюймовом дисплее 1080p, который также имеет плавную частоту обновления 144 Гц и малое время отклика 3 мс.

Он имеет удобную выдвижную систему клавиатуры, что обеспечивает хорошую продуваемость и охлаждение. Также он размещает упор для запястья под углом, что делает его эргономичными. Helios 700 определенно нацелен на геймеров, которые хотят власти над удобством. Acer Predator Helios 700 появится на полках в июле, стоимость его будет составлять 2700 долларов.