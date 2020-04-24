Игровой ноутбук Clevo X170SM-G получил CPU Core i9-10900K

Тайваньский производитель Clevo пополнил ассортимент игровых ноутбуков моделью X170SM-G, которая может похвастаться невероятной производительностью. Новинку оснастили 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K с тактовой частотой от 3,7 ГГц и до 5,3 ГГц, 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, 17,3-дюймовым дисплеем с по диагонали с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц или 2560:1440 пикселей и частотой обновления 60 Гц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, двумя твердотельными накопителями M.2 NVMe и двумя 2,5-дюймовыми накопителями, гигабитным Ethernet-контроллером, модулями Intel Wi-Fi AX200 и Bluetooth 5.0, клавиатурой с многоцветной подсветкой, портами USB 2.0, USB 3.0 , USB 3.1 Gen2 Type-C, Thunderbolt 3, а также интерфейсами mDP 1.4 и HDM1 2.0. Масса ноутбука равна 4 кг, а его цена – 3720 евро.