Игровой ноутбук HP Pavilion Gaming оценен в 800 долларов

2018-04-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HP Pavilion Gaming; [95]
Компания HP пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью HP Pavilion Gaming, цена которого стартует от 800 долларов. Новинка оснащается 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 60 Гц (планируются матрицы с кадровой частотой 144 Гц и разрешением 4К с кадровой частотой 60 Гц), процессорами Intel Core восьмого поколения от Core i5-8300H (2,3-4,0 ГГц) до Core i7-8750H (2,2-4,1 ГГц)Ю графикой Nvidia GeForce GTX 1050, GeForce 1050 Ti, GeForce 1060 Max-Q или Radeon RX 560X, до 16 ГБ оперативной памяти (всего один слот для ОЗУ), одним SSD типоразмера M.2 и жестким диском или 2,5-дюймовым твердотельным накопителем, а также АКБ на 52 Втч. Продажи HP Pavilion Gaming стартуют в мае этого года.


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