Игровой ноутбук Razer Blade Stealth 13 выпустят в розовой расцветке

Компания Razer объявила о скором выходе новой версии ноутбука Blade Stealth 13, которая будет выполнена в розовой расцветке! Причем производитель выпустит множество различных аксессуаров в том же цвете – мышку, клавиатуру, наушники, микрофон, геймпад и даже чехол для смартфона. Старт продаж модели Quartz Pink запланирован на 29 января по цене 1600 долларов. Отмечается, что новинка будет доступна для покупки ограниченное время.

Напомним, что ноутбук оснащается процессором Intel Core i7-8565U, 13,3-дюймовым несенсорным Full HD-дисплеем или сенсорным экраном 4K UHD со 100-процентным охватом пространства sRGB, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом 256 либо 512 ГБ (интерфейсом SATA и PCIe, видеокартой Nvidia GeForce MX150 в двух старших версиях, аккумулятором на 53,1 Втч, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, USB-C 3.1 и двумя USB 3.1, четырьмя динамиками и алюминиевым корпусом. Размеры ноутбука равны 304,6:210:14,8 мм, а масса – 1,28-1,38 кг.