Игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop

Xiaomi хочет получить долю на рынке игровых ноутбуков. Именно поэтому в прошлом году компания выпустила ноутбук Mi Gaming с процессором Intel Core i7-8750H, Nvidia GeForce GTX 1060 и 16 ГБ оперативной памяти ddr4 с частотой 2666 МГц. Теперь Xiaomi хочет обновить ноутбук новыми компонентами, чтобы в 2019 году конкурировать за бюджет мобильного геймера. По словам Mysmartprice, новый ноутбук Mi Gaming будет оснащаться Nvidia GeForce RTX 2060 или GeForce GTX 1660 Ti, а вычислительную мощность обеспечит Intel Core i7-9750H . В данный момент не известно, является ли это версией max-q или полноценным вариантом ноутбука.