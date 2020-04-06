Игровой ноутбук с двумя дисплеями-ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Компания ASUS анонсировала новый игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo 15 с двумя дисплеями.

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 оснастили основным IPS-дисплеем на 15.6 дюймов с частотой обновления 300 Гц и разрешением Full HD или же 60-герцовой панелью с разрешением 4K UHD.

Дополнительный экран назвали ROG ScreenPad Plus, который получил диагональ на 14.3 дюйма. Экран поддерживает сенсорное управление. На нем будет отображаться дополнительная панель управления в программах или же в играх.

Новинка получила систему охлаждения AS Plus, которая на 30% эффективней обычной AAS. За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core i7-10875H или Core i9-10980HK. За графику будет отвечать видеокарта GeForce RTX 2070 Super или RTX 2080 Super.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 также оснастили: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и двумя динамиками Hi-Res Audio.

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 будет стоить примерно от 3000$.