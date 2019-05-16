Игровой ноутбук-трансформер Acer Predator Triton 900 оценен в 370 тысяч рублей

Компания Acer выпустила в России игровой ноутбук-трансформер Predator Triton 900, который был официально представлен еще в начале этого года. Новинка оснащается 17-дюймовым сенсорным 4К-дисплеем, графическим ускорителем GeForce RTX 2080, процессорами Intel Core вплоть до i9-9980HK, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и двумя твёрдотельными накопителями по 512 ГБ, механической клавиатурой с RGB-подсветкой и выделенными кнопками-макросами, четырьмя режимами работами, портом USB Type-C с технологией Thunderbolt 3, одним USB Type-C с поддержкой передачи видео, двумя USB 3.1 Gen1, одним USB 2.0, а также интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и Ethernet. Цена ноутбука составляет 369 тысяч рублей.