Игровой планшет Chuwi Hi9 Pro представлен официально

Компания Chuwi поделилась полными характеристиками игрового планшета Chuwi Hi9 Pro, первая информация о котором была опубликована пару недель назад. Итак, новинку оснастили 8,4 дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и соотношением сторон 16:10, десятиядерной однокристальной системой MediaTek Helio X20 с графикой ARM Mali-T880 MP4, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти емкостью до 128 ГБ, 8 Мп основной камерой на датчике Samsung, 5 Мп фронтальной камерой, слотом для SIM-карты с поддержкой LTE, аккумулятором на 5000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Размеры планшета равны 217,4:128,9:7,9 мм, а вот цена пока не сообщается.