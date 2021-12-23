Игровой планшет Lenovo Legion Y700 получит 120-Гц экран

Пару недель назад компания Lenovo анонсировала разработку геймерского планшета Legion Y700, а сегодня в сети появились первые подробности о грядущей новинке. Итак, устройству приписывают 8,8-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц (тип матрицы пока не раскрывается), разрешением 2560:1600 точек, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и поддержкой Dolby Vision, а также качественные стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos. К сожалению, источник не сообщил, на какой однокристальной системе будет построен планшет, но очевидно, что это будет производительная платформа.

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