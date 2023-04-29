Игровой планшет Red Magic готов к выходу

Бренд Red Magic, известный своими игровыми смартфонами, готовит к выпуску планшет. Официальная презентация устройства состоится уже 10 мая. Планшету приписывают наличие топовой 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, дисплея с разрешением 2,8К и частотой обновления изображения 144 Гц, батареи ёмкостью 12000 мАч, двух динамиков, нескольких вибромоторов, системы охлаждения с двумя вентиляторами и процессора R2 для управления важных геймерских параметров – например, силы виброотклика или отзывчивости экрана на нажатия. Ориентировочная цена пока не раскрывается.