Игровой планшет Redmi получит слабый аккумулятор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о пока безымянном компактном планшете Redmi, который должен стать конкурентом игрового Lenovo Legion Y700 (2024). Утверждается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Это довольно мало, если брать во внимание последние смартфоны с батареями на 6500 мАч. Также устройству приписывают наличие IPS-экрана.

Что касается Lenovo Legion Y700, он оснащается 4-нм процессором Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц и графикой Adreno 750, 8,8-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 500 нит и сертификация TÜV Rheinland, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, системой охлаждения с камерой на 10004 мм², сдвоенной основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, АКБ ёмкостью 6650 мАч, а также корпусом массой 350 грамм и толщиной 7,79 мм.
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