Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о геймерском смартфоне ASUS ROG Phone 2, который еще не был представлен официально. Аппарат, который проходит под кодовым обозначением I0001DC, должен первым получить новую платформу Snapdragon 855 Plus. Смартфон набрал 3616 баллов в однопоточном тестировании и 11103 балла при использовании всех ядер. Для сравнения, игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 на Snapdragon 855 набирает 3428 и 10771 балл. Также бенчмарк подтвердил наличие 12 оперативной памяти и операционной системы Android 9.0 Pie.