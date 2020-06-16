Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 поставил рекорд в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования геймерского смартфона ASUS ROG Phone 3, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 646610 баллов, поставив рекорд производительности среди моделей на Android. Впрочем, это и неудивительно, ведь устройству приписывают новый процессор Snapdragon 865+. Это подтверждает и китайский регулятор TENAA, сообщая о "некой" платформе с тактовой частотой 3,01 ГГц. Также смартфон получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп с возможностью сканирования радужной оболочки глаза.