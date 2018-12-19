Игровой смартфон ASUS ROG Phone испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность игровой смартфон ASUS ROG Phone, который выделяется своим необычным исполнением. В частности, автор разобрал аксессуар AeroActive Cooler, который можно найти в комплекте со смартфоном. Сам аппарат отлично справился с царапинами и традиционным тестом на изгиб, а вот испытание огнем оказалось для него проблемой, ведь здесь используется AMOLED-дисплей.

Напомним, что Asus ROG Phone получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), поддержкой HDR, частотой обновления 90 Гц и временем отклика в 1 мс, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 845 с частотой от 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную 12+8 Мп и 8-Мп фронтальную камеры, фронтальные стереодинамики, аккумулятор на 4000 мАч, двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём, док-станцию для дополнительного охлаждения, док-геймпад с поддержкой Wi-Fi (802.11 ad) и трансляцией на телевизор, а также док со вторым дисплеем.