Игровой смартфон Legion Phone Duel 2 представлен официально

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделью Legion Phone Duel 2, которая выйдет в Китае под названием Phone Pro 2. Новинку оснастили 6,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц, 111,1% охватом цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1 и поддержкой HDR10+, выдвижной фронтальной камерой на 44 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 64 Мп и 16 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, системой охлаждения с двумя турбо-вентиляторами, 12, 16 или 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, четырьмя ультразвуковыми кнопками на боковой грани, двумя сенсорными ёмкостными площадками, аккумулятором на 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Размеры устройства равны 176:78,5:9,9–12,56 мм, а масса – 259 г. Цена смартфона составляет 800 евро за базовую версию.

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