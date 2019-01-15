Игровой смартфон MOQI получит АКБ на 6000 мАч

На краудфандинговой платформе Indiegogo появился игровой смартфон MOQI, которому осталось собрать еще 7000 долларов из первоначальных 10000. Аппарат оснастят суббфлагманским процессором Snapdragon 710, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также съемным аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Также отметим стереодинамики, систему охлаждения с тепловыми трубками, разные элементы управления, возможность подключить клавиатуру и мышку, слот для карт памяти, два слота для карт SIM, ОС Android 8.1, а также 16 Мп и 5 Мп камеры. Размеры смартфона равны 207:96:15 мм, а масса – 330 г. В рамках кампании аппарат оценивается в 400 долларов, а вот потом он уже будет стоить 700 долларов. Начало поставок в случае успеха запланировано на март этого года.