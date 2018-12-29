Игровой смартфон Meizu X8 вышел в России

Компания Meizu дала старт российским продажам смартфона Meizu X8, который позиционируется китайским производителем как «игровая» модель. Пока новинка доступна в черной расцветке с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти по цене 19 990 рублей. С 10 января рекомендованная цена на него составит 21 990 рублей.

Напомним, что представленный в октябре смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей, который занимает 89,6% площади лицевой панели, быстрый процессор Snapdragon 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 3210 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенную основную камеру с 12-Мп датчиком Sony IMX 362 и 5 Мп вспомогательным модулем, а также фронтальную камеру на 20 Мп.