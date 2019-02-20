Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars поступает в продажу за пределами Китая

Компания ZTE объявила о доступности игрового смартфона Red Magic Mars во всем мире. Ранее доступный только в Китае, теперь можно приобрести игровое устройство в США, Канаде и Европе по цене, которая поставила бы под сомнение даже флагманы прошлого года.

Новинку можно приобрести всего за $400. Более того, если вам недостаточно 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, вы можете заплатить на $50 больше и получить версию на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845, батареей емкостью 3800 мАч, Android 9.0 Pie, кинематографическому звуку и широким 6-дюймовым ультра чистым дисплеем, настроенный для игр и потокового видео.

Nubia также планирует выпустить Conqueror Edition для Red Magic Mars с 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, которую можно будет купить не менее чем за $700.