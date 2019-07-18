Игровой смартфон ROG Phone 2

ASUS подтвердила, что в своем новом флагманском игровом смартфоне ROG Phone 2 будет установлен последний Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Согласно списку TENAA, ASUS ROG Phone 2 оснащен большим 6,59-дюймовым дисплеем. Ожидается, что телефон будет иметь частоту обновления 120 Гц, как и Razer Phone 2. Благодаря большему дисплею, ROG Phone 2 будет значительно больше, чем его предшественник.

Смартфон будет иметь батарею емкостью 5800 мАч, что намного больше, чем батарея емкостью 4000 мАч, в своем предшественнике. Следует также отметить, что TENAA указывает минимальную емкость батареи, поэтому типичная емкость батареи ROG Phone 2 будет несколько выше. Также смартфон будет иметь две фронтальные динамики и две камеры сзади. Он также будет иметь логотип ROG Aura RGB сзади и сканер отпечатков пальцев под дисплеем.