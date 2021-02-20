Игровой смартфон Realme GT 5G протестировали в AnTuTu

Ожидаемый геймерский смартфон Realme GT 5G уже успели протестировать в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппарат, оснащенный топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, набрал 770 тысяч баллов, что на 10% больше, чем флагман Xiaomi Mi 11 на том же чипсете.

По предварительным данным, аппарат также получит поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 125 Вт, 6,8-дюймовый плоский дисплей с кадровой частотой 160 Гц и разрешением 3200:1400 пикселей, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и двумя дополнительными модулями разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.