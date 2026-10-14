Игровой смартфон Red Magic 12 Pro+ получит 185-Гц экран

Бренд Red Magic поделился новыми сведениями о геймерском смартфоне Red Magic 12 Pro+, который будет представлен официально уже завтра, 15 октября. На этот раз производитель подтвердил наличие дисплея от BOE без вырезов и с технологией подэкранной фронтальной камеры девятого поколения, повышенной прозрачностью, уменьшенными рамками, частотой обновления изображения 185 Гц и светоизлучающим материалом X11.

Ранее сообщалось о симметричных стереодинамиках 1115E с поддержкой Dolby Atmos, флагманском 2-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850, жидкостной системе охлаждения с фторированной жидкостью, новым насосом с двухкристальной системой охлаждением и настраиваемой RGB-подсветкой.
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