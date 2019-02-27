Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 показали на первом фото

В сети появилась фотография игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3, которая была сделана на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне. Никаких подробностей о характеристиках источник не привел, но мы вправе ожидать от новинки топового чипсета Qualcomm Snapdragon 855, улучшенную систему охлаждения и 12 ГБ оперативной памяти.

Что до Xaiomi Black Shark 2, то он оснащается 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR и разрешением 2160:1080 пикселей, стереодинамиками, настраиваемой подсветкой, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти (слота для карт памяти нет), жидкостной системой охлаждения, сдвоенной камерой на 20 Мп и 16 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с 18-ваттной зарядкой через разъем USB-C и кнопочным контроллером в комплекте.