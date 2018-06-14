Игровой смартфон Xiaomi Black Shark вышел в синем цвете

Компания Xiaomi выпустила новую, синюю, версию игрового смартфона Black Shark, который изначально был представлен в черной и серой расцветках. Пока новинка доступна только в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по цене 545 долларов.

Напомним, что смартфон оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью в 550 кд/м2, процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 4000 мАч, двойной основной камерой на 12 и 20 Мп с диафрагмой F/1.75, а также 20 Мп фронтальной камерой. Отметим подключаемый фирменный контроллер Xiaomi с аккумулятором, специальную кнопку для высокопроизводительного режима и уникальную систему жидкостного охлаждения.